僑光科技大學於3月1日舉行校園徵才博覽會，擠滿求職學生潮。（張妍溱攝）

趁學生畢業季前，企業到校園搶人才。（張妍溱攝）

迎接疫情解封商機，各產業人力需求激增，僑光科技大學於3月1日舉行校園徵才博覽會，今年共72家知名企業透過企業博覽會設攤徵才、辦理企業說明會，釋出多達1800個就業職缺及1200個實習名額，提供學生選擇。

僑光科大董事長陳伯濤指出，校園徵才博覽會，達成應屆畢業生「畢業即就業就業百分百」的教育目標；鼓勵學生，克服困難、永不放棄。

校園徵才博覽會以大三、大四、碩士生等為主對象，學生三五成群相約求職，拿到一堆小贈品。僑光科大生活設計系大四學生劉佳恩說，她很擔心像外界說的「畢業就是失業」所以畢業前先參加校園徵才博覽會，求職安全較安心，而且直接面對主管談好薪資，一畢業後就可以馬上就業。

僑光科大校長余致力說，僑光科大這次校園徵才活動呼應SDGs永續精神實踐EG永續發展為特色，為鼓勵學生前往已編制永續報告書機構媒合活動讓在校生「掌握產業趨、規畫職涯發展、精進實習培力、開創幸福就業」。

僑光科大校長余致力表示，鼓勵經濟不利、原住民、身心障礙學生參與徵才活動學校加碼提供僑園築夢「職涯就業輔導」獎助學金3000，提供學生實質幫助，促進就業，找到好工作。

僑光科大說，企業積極搶入校園網羅社會新鮮人，在校生則藉由實習，達成「畢業前即就業」，提前協助青年就業啟航、共創產學雙贏的成果。