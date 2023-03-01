台北市博嘉實小學生美展再過4天就要結束，裡頭展出博嘉里50年來重要人物故事、校園自然環境及動物特寫，還有充滿宇宙感的口罩設計等作品。校方介紹，展覽作品涵蓋人文、自然、邏輯、語文、健體及未來等多種領域，亦著重呈現創作者想法及觀點，跟傳統美展有很大區別。

由於適逢博嘉實小50周年，今年美展以「記憶．博嘉」為主題策畫，2月24日至3月5日在台北市青少年發展暨家庭教育中心展出。博嘉實小說明，民眾可以看見孩子走出校園拜訪社區的足跡，舉例來說，在「過去／記憶」展區，展出6年級學生訪談博嘉里50年來地方重要人物故事，呈現土地多年來的變化。

校方介紹，在「現在／玩美」展區，則有一、二、三年級合作特寫校園自然環境的動物，以築巢夢想家的概念建構社區的立體樣貌。「未來／藝起」展區則有三年級學生根據9大行星知識，將土星構造融入服裝拼貼模特兒的口罩樣式，充滿宇宙感。

參展同學林沛昀分享，在創作之前，會先行考察木柵相關自然與人文特色，不只聽到許多木柵的故事，還學會塗鴉的技巧。沈沛丰則介紹，繪畫作品放入許多博嘉校園特色，像是鵪鶉、生態池、小田園、後山等。

校方說，一般學生學習藝術時常表示，「老師，我覺得我畫得不好看！可以不要展出嗎？」，但舉辦美展的意義不在於彰顯個人卓越美術成果，而是希望學生克服心理壓力展現自己。像是參展同學黃先曼經過老師鼓勵，發現是大家一起展出作品，便顯得沒那麼緊張，也有同學分享自己的作品不完美也是一種美。

指導教師胡是君表示，學生作品配色和技法尚未成熟，但透過老師點綴、調整與配置，許多學生便能提高自信心，也更理解共同創作感受。難能可貴的是，孩子在籌備過程中，學習到接受他人修正的能力、面臨作品細節的取捨和反覆修改、練習表達自己的設計理念等重要經驗。

家長陳凱然認為，幼稚園學童作品最令她印象深刻，透過作品感受到孩子快樂的心情，希望他們未來能持續保有這份幸福。家長鄭佳容則說，看見孩子們在老師的引導下，體驗到發想、創作、布展與導覽歷程，十分感動。

博嘉實小家長會長沈志賓表示，博嘉實小的美感教育將「美」的各種元素放入課程，致力培養孩子具有美感、美思、美創、美行的美好人生，歡迎民眾踴躍觀展。