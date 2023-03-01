去醫院看病也看得到黃明昭身影。（新竹縣警局提供／邱立雅竹縣傳真）

大賣場逛街購物，黃明昭無所不在。（新竹縣警局提供／邱立雅竹縣傳真）

黃明昭反詐騙，新竹縣警局全力宣導。（新竹縣警局提供／邱立雅竹縣傳真）

詐騙事件層出不窮，手法不斷推陳出新，新竹縣政府警察局為了能夠讓民眾不斷接收新的防詐資訊，持續以網路、實體執行防詐宣導，期盼透過鋪天蓋地的宣導，讓詐欺集團無機可趁，並全力放送警政署長黃明昭親自拍攝的反詐騙宣導影片，讓民眾走到哪都能看到黃明昭身影。

經分析民眾最常受騙的手法包含網路購物、投資詐騙、解除分期付款、戀愛交友及假冒親友等5種，而這5種類型的詐騙就涵括了全國7成以上的被害案件。因此新竹縣警方在228連假期間，趁著櫻花季民眾出遊賞花，在櫻花樹下擺攤宣導，就連路口電視牆、賣場、台元及昌益科技園區，甚至連醫院候診間都在播放「阿昭署長宣導防詐系列」影片，就是要讓民眾走到哪、被宣導到哪。

除了宣導方面以外，新竹縣政府警察局也持續加強與金融機構阻詐合作，2022年成功守住112名民眾的血汗錢，攔阻金額達新台幣4984萬餘元。懲詐部分，除了查獲各類詐欺集團案件45件330人，今年2月更是一舉查扣詐欺集團不法利得達新台幣3600萬餘元，貫徹政府打擊詐欺策略行動綱領所訂「防詐騙、毀工具、擋金流、清集團」終極目標。

新竹縣政府警察局長林信雄呼籲，詐騙手法多元，近期常見有假投資書、一頁式理財廣告、股市分析、借貸、中獎通知等，要求以ATM轉帳或是信用卡付款，民眾應提高識詐意識，留意陌生假投資訊息，並反覆查詢，保護自己的荷包，才不會因小失大。