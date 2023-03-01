許多男性認為女性才須擔心「尿道發炎」的問題，但泌尿科醫師表示，其實尿道發炎是男性常見的泌尿系統疾病之一，若有頻尿、急尿、尿尿會痛、尿道有分泌物等症状，就可能是尿道發炎。值得注意的是，長期尿道發炎恐導致攝護腺炎，若演變為慢性攝護腺炎，不只陰莖、睪丸等生殖器會反覆感染疼痛，還可能導致不孕。

恩主公醫院泌尿科醫師高銘鴻在其臉書粉專上列舉，男性尿道發炎的5個原因，包括細菌感染、性病、攝護腺炎、尿道異物、免疫力低下。

1. 細菌感染：最常見的是由大腸桿菌引發，其他细菌也可能造成尿道發炎。

2. 性病：淋病、梅毒等性病可能導致男性尿道發炎。

3. 攝護腺炎：攝護腺發炎會刺激尿道引起尿道發炎；此外，攝護腺發炎同時會伴隨下腹部、會陰部不適，但臨床上容易被忽略，久未處理就會變成慢性攝護腺發炎，將更難治療。

4. 尿道異物：導尿管等工具可能會刺激尿道黏膜引起發炎。

5. 免疫力下降：糖尿病患者等免疫力較低的人更易受到感染，造成尿道發炎。

值得注意的是，攝護腺發炎可能導致尿道發炎，而尿道發炎也會引發攝護腺炎，兩者常互為因果，根據花蓮慈濟醫院衛教資訊，攝護腺炎若久未治癒，將演變成慢性攝護腺炎，除了排尿障礙外，患者的鼠蹊部、陰莖和睪丸周遭會疼痛。此外，慢性攝護腺炎會導致精蟲生存環境惡劣，精蟲容易死亡或是活動力不佳，因而造成男性不孕症。