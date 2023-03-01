春天到來，蚊蠅陸續現蹤，花蓮吉安鄉公所本月6日至下月24日，將展開18個村里消毒大作戰，杜絕登革熱，不過優質環境有賴全民共同努力維護，仍呼籲民眾隨時檢查家中較易積水的容器，定期「巡、倒、清、刷」，降低蚊蟲傳染疾病機率。

吉安鄉幅員遼闊，且綠地多，春季氣溫陸續上升，蚊蠅就會出現，吉安鄉公所避免登革熱疫情於夏季找上門，每逢春天之際，就會展開18村的消毒作業。

花蓮吉安鄉公所本月6日至下月24日，將陸續至18個村里進行消毒。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

吉安鄉公所表示，今年自本月6日起將從南華村開始進行噴灑消毒，接著再到干城村、光華村、永興村、福興村、吉安村、仁安村、慶豐村、太昌村、永安村、仁和村、仁里村、宜昌村、南昌村、稻香村、東昌村、北昌村及勝安村等18村，作業將持續到下月24日止。

鄉公所清潔隊樊一明表示，消毒作業主要是針對公共區域、排水溝、街道、公園及公共場所噴灑藥劑，以減少蚊蟲、老鼠、蟑螂孳生，由於藥劑已稀釋，原則上不會對植物造成影響，請民眾放心，作業同時，也會同步撥放廣播提醒鄰近鄉親留意。

吉安鄉長游淑貞說，全鄉登革熱防治藥劑噴灑巡迴車每村將執行2天作業，鄉親務必留意各村的噴灑時間，執行當天請緊閉門窗、收去門前衣物或留意寵物安全，以免環境用藥影響身體健康，如遇大雨則會延後施作再另安排期程，民眾如發現有病媒蚊孳生時，請立即通報清潔隊前往處理。

游淑貞也提到，健康友善的環境需要全民共同努力維護，且近年環境保護意識提升，重視藥劑對生態的危害，因此鄉公所採「環境清理為主、噴藥為輔」原則，呼籲民眾主動關心居家環境，隨時留意較易成為病媒蚊孳生溫床的積水容器，徹底清除登革熱孳生源，阻斷疫情傳播。