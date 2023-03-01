賴雅妍在片中為救女兒，不顧生命危險賣命拚搏。（華映提供）

香港動作犯罪電影《斷網》，集3大影帝郭富城、任達華、林家棟，聯同賴雅妍、譚耀文等人共同主演，在實力堅強的影帝陣容及男人味爆棚的《斷網》劇組中，台灣女星賴雅妍加盟成一大亮點，在片中和飾演網路天才的郭富城扮演夫妻，一同捲入場危及生命的科技犯罪案件，為解救女兒有精彩演出。

賴雅妍《斷網》中飾演一名育有罹患先天性心臟病女兒的母親，與郭富城首次合作便擔任「天王嫂」，對此她直呼很開心並坦言：「不管角色輕或重、戲份少或多，能在他身邊看他演戲就是種學習。」而郭富城也大方給予讚賞：「她首日開工已經很快進入角色，是很專業的演員。」

提到《斷網》接演契機，賴雅妍表示透過郭富城經紀人小美姐親自牽線，坦言自己很幸運，「幾年前在宣傳《花椒之味》和小美姐有一面之緣，她說很欣賞我的演出，從此便積極撮合我與郭富城合作，更促成這次拍攝。」儘管當時正值香港疫情告急，賴雅妍仍義無反顧投入，「被欣賞、被看見是件很美好的事，雖然疫情很嚴重，我還是硬著頭皮去了。」

賴雅妍還挑戰講廣東話，表示拍攝現場郭富城都會體貼協助，「他會糾正我的發音，他給我感覺其實蠻嚴謹的，不管是現場原音還是之後配音，他都希望我能盡量到位。」她進一步透露，片場郭富城還擔任她的翻譯，「因為導演不太會說國語，所以我們溝通上很辛苦，城城哥會幫忙轉達導演的意思，不時還會加入他自己的想法。」種種舉動都讓賴雅妍備感窩心。