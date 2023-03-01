面對地緣政治不穩、升息、通膨等，是否會影響到公司業績？睿生總經理李志聖說，升息對民生問題影響比較大，但對醫療中求並影響不大，不過通膨會讓政府政策及消費者暫時觀望，至於俄烏戰爭，這件事還很難預測。他說，新冠疫情時間，市場對X光的需求很旺盛，公司也接到很多訂單，後疫情時代，還需要有點時間來調整，不過利用新技術和新運用來擴大營運動能是必須要做的事，現在全球恢復正常當中，對營運表現前景並不悲觀要謹慎面對。

李志聖指出，公司專注做X光感測元件，目前智慧製作和非醫療的領域X光的市場需求也展開了。他說，電動車市場商機大，如何保持安全性，現階段X光檢查已經被廣泛使用，預期這個領域的需求會加速成長。另外，現階段毛小孩經濟商機十分蓬勃發展，由於無法和毛小孩問診，因此都會先拍一張X光來看看，公司有超過80%的東西都是客制品，未來將搶攻更大的商機。

李志聖說，公司除了幫日本做OEM代工外，預期ODM在新興市場會取得不錯進展，包括印度、台灣等等。他說，2022年時新冠疫情肆虐，胸部X光需求量大，當時訂單雪片般飛來，現在市場秩序恢復的差不多，預期在醫療和非醫療的支撐下，營運可望維持穩健成長。

X光成像為目前市場上醫療影像設備主要類別，依據市調機構SPER Market Research 公司資料顯示，全球X光感測器的市場規模可望從2021年的29.5億美元成長到2030年的53億美元。

市調機構Fortune Business Insights也指出，全球醫療影像市場的規模，預計將由2020年的361.9億美元成長至2028年的565.3億美元，是一個規模相當大的市場。

睿生主要產品為數位X光感測器「元件」、「模組」以及數位X光檢測設備研發、設計與銷售，在IGZO(氧化銦鎵鋅，一種薄膜電晶體技術)及軟性基板產品技術領先同業，同時提前布局LTPS-APS等技術，以使產品未來能適用於更高影格率的動態應用。

2022年睿生營收為新台幣18.9億元，稅後純益為新台幣1.99億元，年增0.1%，EPS 5.62元。