印度氣象局表示，在3月到5月底的3個月內，印度大部分地區發生熱浪的機率大增。目前，天候已慢慢炎熱的印度，電力需求頻頻破表並接近新高紀錄。2022年，印度曾出現百年難得一見的3月高溫，也曾造成糧食收成受損。

印度全國2月的月平均最高溫度，較正常時多增加攝氏1.74度，來到30度，也是1901年以來最高的。除了印度半島外的大多數區域，3月氣溫應都會比正常時要高。尤其，3月又是小麥養成最關鍵且最脆弱的時期。

印度要是一直處於高溫之下，當地小麥收成或將會連續第2年減少，也會損及當地政府亟欲控制食物價格上漲的努力。穀物是重要主食的印度，為僅次於中國大陸的第2大生產國。若今年又再歉收供應量大減下，可能會重演去年限制出口的戲碼。

極端氣候像是超級熱浪、大洪水以及嚴重干旱等，每年都有數千位印度民眾因此不幸罹難。同時，印度經濟也會因為農作物收成不好而表現失準。根據紀錄，從2015至2020年，印度收到熱浪侵害的邦，數量已經超過兩倍以上。