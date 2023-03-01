星宇航空(2646)董事長張國煒今天在媒體前面談到他對星宇航空股價的看法，他奉勸股民，不要把星宇股票當作炒作標的，會傷害到星宇，也會傷害到自己，炒作不會長久。

星宇航空2月14日起一波大漲，股價20元不到衝上50元，成為台股熱門焦點，大家對於張國煒對自家股價的表現相當好奇。張國煒面對媒體表示，股票本來就是投資，每個人都應該量力而為，重申到目前為止自己一張都沒賣。如果開公司為了炒股票這是不健康，星宇航空上市櫃是為了公司長遠發展及給想要投資的投資人有投資管道。

張國煒說，價錢是公開市場來決定，公司不應該涉入，這次風波造成一些投資人困擾，對於支持星宇的人很感謝，有些人受傷也很抱歉，雖然不是他的罪過，也不希望有人受傷，希望小股東把買星宇股票當作投資行為，公司有一定存在價值，要用長遠投資遠光來投資買股。

而套牢股東怎辦？張國煒認為，畢竟新創公司才剛開始，未來有很多機會解套，不用急於一時，有人成立自救會，實在不知道要自救什麼，投資決策是自己決定。

他對於星宇前景還是很看好，短期淨值雖然差，但公司一直在改善，近期才會再增資。也有人認為是為了增資拉高股價，張國煒說，增資不是打撲克牌，手氣好就可以立刻增資，增資是要有規畫，這次增資是去年就擬定好，計畫今年6月辦理，目的是為了引進新機，並不是股價到多少錢才增資。股價高對增資不好，會消失很多潛在投資者，星宇股價高並沒有很高興。