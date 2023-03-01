直播主「丟丟妹」李明珊因身材火辣販賣海鮮爆紅，她與從事海鮮批發商的老公王心正爆出婚變，彼此去年初就斷訊，丟丟妹也對王男提出離婚訴訟，新北地院4度開調解庭，但未調解成功。不過，據悉雙方已達共識，預計下周四將再開一次調解庭。

丟丟妹去年2月傳出疑似和老公爭吵關係出現裂痕，彼此都不想再有牽扯，事實上，丟丟妹的老公王心正是北部海鮮批發商，兩人偶爾會在直播打情罵俏曬恩愛，但因為老公愛玩牌，不能接受另一半有不良嗜好的她，常為此感到不開心，雙方去年已是分居狀態。

王心正也曾坦言，丟丟妹回娘家後都聯繫不上人，後續收到調解庭通知書，讓他想放棄這段婚姻，並稱婚變主因是岳父和丟丟妹家人。

雙方後續曾在新北地院家事庭開過3次庭，今日第四度開庭，王心正走出法院後坦承離婚，丟丟妹則未表態。據悉，雙方今日調解未成立，但已有初步共識，下周四預計再開一次調解庭，因此兩人尚未正式離婚。