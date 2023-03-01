國際緊盯伊朗的核武發展，根據美國國防部指出，伊朗已經有能力在「大約12天內」製造出足夠的核裂變物質，足以製造一枚核彈，相較於2015年伊朗核協議生效時，估計需時一年才能製造，已經大幅躍進。

根據路透社報導，共和黨議員昨（28）日在眾議院聽證會上，追問拜登政府為何要恢復伊朗核協議。國防部政策次長卡爾（Colin Kahl）表示，是因為伊朗在核武發展上取得了顯著進展。「2018年，（川普）政府決定退出核協議時，伊朗需要大約一年才能生產相當於一枚炸彈的核裂變物質，現在大約只需要12天，」卡爾表示。

伊朗核武發展迅速，引發國際關切。圖為今年2月，一名女學生參觀在德黑蘭舉行的核技術展。（圖／美聯社）

美國政府始終關注伊朗的核武進展，像是需要多久時間才能獲得製造核彈的裂變物質，這回首次得到了具體答案。不過，他們也認為伊朗尚未掌握實際製造核彈的技術。

同一天，國際原子能總署（IAEA）也證實，在伊朗檢測到的濃縮鈾微粒，純度高達83.7%，幾乎是生產原子彈所需的9成。

根據2015年的伊朗協議，伊朗同意放慢核發展腳步，以換取中、美、英等六國解除經濟制裁。然而在川普擔任總統期間（2018年），美國單方面宣布退出核協議，伊朗則在2020年表示將暫停履行協議中的部分承諾。

據國際原子能總署估計，目前伊朗的濃縮鈾庫存總量為3760.8公斤，是協議規定上限（202.8公斤）的18倍以上。

美國國防部政策次長卡爾認為，最好的解決途徑，仍是透過外交方式來限制伊朗發展核武，然而「核協議目前仍處於擱置狀態。」自從拜登上任以來，美國就不斷嘗試說服伊朗重回談判桌，但至今未能成功。