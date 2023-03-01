星宇航空與玉山銀行推出玉山星宇航空聯名卡，親自參與卡片設計的星宇航空董事長張國煒表示，聯名卡共有4張，分別代表新鮮人剛入社會，到事業有成等人生不同階段。

星宇航空今天與玉山銀行舉辦玉山星宇航空聯名卡上市記者會，推出鈦金卡、商務鈦金卡、世界卡及邀請制的世界之極卡等4張聯名卡。

4張聯名卡面設計圖案與飛機儀表板相結合，鈦金卡以飛行上升姿態儀為設計圖案，商務鈦金卡以氣象儀中的雲層為主視覺，世界卡則使用地形儀，世界之極卡則是航機達到平穩狀態。

張國煒表示，4張聯名卡組合是有寓意的，代表的是人生4大階段。首先是象徵新鮮人初入社會「要有姿態」，態度要放在對的地方，求職就會很順利；接著是人生已有了方向，就會知道要走哪條航線。

張國煒說，等到可以拿第3張卡，就代表人生有了方向，要按照既定方針繼續前行；最後來到登峰造極、有了高度，什麼東西都變立體了，可以用宏觀角度來看事業。

至於發卡數量是否有期待的目標，張國煒說，希望越多越好，但數據不能講，因為這樣就有「天花板」。

媒體詢問發行玉山星宇航空聯名卡是否能提升載客量，張國煒回應，如果航空公司要靠聯名卡才能提升載客率，「那也不用開公司了」；這張卡不會當作是業績指標，但是很好的工具，讓客人購票更方便划算，提升客戶對星宇航空品牌的凝聚力。

星宇航空指出，玉山星宇聯名卡的持卡人生日當月海外消費最優可享新台幣5元一哩，指定通路消費享10元一哩，新卡首刷禮最高可獲得5.5萬哩，價值等同一張亞洲航線商務艙來回機票。

星宇航空表示，玉山星宇聯名卡除了早鳥申辦首年免年費外，前2萬名成功申辦者，可獲得星宇航空台北出發、不限航點來回機票3000元折扣碼；5月底前持卡，購買台北出發出發機票最優9折。另外，還有機上免稅品及星宇航空形象門市購買星宇小舖商品最優享8折，以及機場貴賓室及優先劃位等。