知名實況主Toyz（劉偉健）新開飲料店「拾汣茶屋」，27日壓力測試吸引許多人排隊朝聖，不過有網友好奇，Toyz飲料店開在台北捷運西湖站附近，店租要7到10萬元，飲料價格卻比別人低20%，好奇為何能賣這麼便宜，對此，網友指出，是因為他省了最貴的加盟金。

原PO日前在PTT發文，Toyz 新開飲料店，價錢是10年前左右飲料店的價格，但他開在台北西湖站附近，光店租就要7至10萬元，而且茶葉都跟茶農訂，不用茶精，怎麼還能做到飲料價錢比其他家低20%，且毛利率還有70%，「到底他飲料為什麼那麼便宜，還是其他家飲料店都賺爛？」

從Toyz飲料店的價目表顯示，純茶類中杯19元、大杯25元，珍珠鮮奶茶中杯39元、大杯50元，飲料價格大都落在中杯19到49元，大杯25到60元左右，與市面上飲料店相比確實比較便宜。

Toyz（劉偉健）新開飲料店，價格引起網友熱議。(翻攝自拾汣茶屋FB)

文PO出後，引起不少網友討論，紛紛留言：「飲料店真的暴利，賣品牌的」、「不用加盟就賺爛了」、「比較貴的就牌子而已，自己品牌沒這煩惱」、「茶葉等級分很多，看他用哪種」、「他自帶流量呀，少了廣告費」、「就成本低啊，不然手搖店怎麼一家接一家開」、「他影片說5年內不漲價 可以等著看」。