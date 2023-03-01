31歲女星陳凱琳外型甜美又有混血五官，2018年她和大她22歲、曾演《步步驚心》「八爺」的鄭嘉穎結婚，5年來趕進度生了3個兒子，今年1月生下小兒子後，陳凱琳火速瘦身回到過去纖瘦身材，但她似乎「瘦」過頭，雙頰凹陷，一舉手可見肚臍明顯留下了生過多胎的痕跡，令網友留言回應心疼。

陳凱琳外型亮麗，2013年競選香港小姐獲得冠軍，隔年參加國際中華小姐比賽再度奪冠，憑著這股氣勢她加入TVB，曾演出劇集《四個女仔三個BAR》、《包青天再起風雲》。感情方面，陳凱琳過去參加港姐比賽時，曾表示沒交過男友，2015年和鄭嘉穎因合作電視劇《殭》傳出談父女戀，2018年戀情開花結果於峇里島完婚。

陳凱琳以前（右圖）臉頰較圓潤。（圖／翻攝自陳凱琳小紅書、陳凱琳GC微博）

隔年，陳凱琳和鄭嘉穎迎來長子，2020年及今年1月兩人又分別再生下兩個兒子，晉升為五口之家，成為3寶媽的陳凱琳，產後一個月就積極瘦身成功，先前她曬出穿高領緊身衣的影片教大家下廚，凹凸有致的性感線條一覽無遺，而她自己懷第三胎時特別辛苦，孕吐跟抽筋情況多，幸好丈夫常幫她按摩，更在生產時緊牽她的手給她力量。

陳凱琳下廚，一舉手可見肚子上有生產痕跡。（圖／翻攝自陳凱琳小紅書）

陳凱琳生下第三胎後，雖然火速瘦回原本的身材，但凹陷的法令紋和一舉手露出的肚臍，都可見到她多次生產後辛苦的「烙印」，讓粉絲相當心疼。而鄭嘉穎過去自稱是不婚主義，早年拍戲時對陳凱琳一見鍾情，兩人進而交往，起初也有不少雜音，但鄭嘉穎對陳凱琳相當認真，不管去哪裡都會向對方報備，陳凱琳也不畏懼22歲年齡差，努力打進鄭嘉穎的生活圈，結婚3周年時，陳凱琳曾放閃表示，對鄭嘉穎還是「迷戀」狀態，這才成功收服了過去被稱浪子的鄭嘉穎，搖身變成絕世好老公。