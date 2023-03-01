中國火箭軍展示大量明星裝備

中方軍事理論家常說，中國有打擊美國航母的能力。儘管美國海軍面對解放軍龐大的陸基軍火庫，但仍有自信，無論對方向他們投擲什麼，美國艦隊都能生存，但它正悄悄平衡風險和作戰彈性。

然而，《富比士》（Forbes）雜誌網2月28日的分析指出，這轉變雖然可喜，美國海軍還有漫漫長路要走。以航母為例，美國有充分信心在中方「航母殺手」飛彈的射程內作戰。它正出動較老舊的航母進入北京控制的可能衝突區，而在這些地區就算突然損失，也不太可能降低美國戰鬥艦隊的長期生存力。

儘管美國較舊的航母在穿越中方控制的海域時，或許在戰略上相對較能犧牲，但美方似乎還沒準備好因應較短期內突發的戰損。就作業挑戰來說，搶救航母或巨艦上的人員可不是小事。

服役海軍始終少不了風險，對任何敵人來說，航母都是優先打擊目標。美國陸軍部長沃梅斯（Christine Wormuth）說，北京要削弱美國大眾對衝突的支持。顯然中方戰略家認為，擊沉航母是達成目標的好辦法。

分析指出，北京經常文攻武嚇，加上西方媒體放大，嚇壞了美國民眾。在海軍圈子外，中方致力在太平洋彼岸營造出「航母殺手」一旦出擊，要是打中美國航母，艦上沒人能活得下來的恐怖感。

然而，分析指出，在非核攻擊下，這種恐怖的劇情不太可能成真。就算解放軍成功擊沉美國航母，按照以往的經驗顯示，多數艦上人員和飛行聯隊都很可能倖存。

在二次世界大戰中，美國損失了4艘大型航母，但每艘的人員折損都不超過10%，數以千計人員獲救，活著再為另一天戰鬥。然而，這90%的生存率，卻意味著有超過4,000人可能受傷、精神受創，或受到放射性污染，等著被救到安全的避風港。不過，美國還沒準備好這麼做。