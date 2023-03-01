國道5號每逢假日車流壅塞，為此宜蘭縣政府計畫增設「冬山交流道」，可行性評估提送高速公路局審議，但1月底審議委員會未通過，今天（1日）立法院交通委員會赴宜蘭考察，冬山鄉長林峻輔向交通部長王國材請命，強調冬山交流道攸關未來蘇花改分流與地方區域發展，盼中央聽取地方意見、重視冬山。

國道5號由北到南有頭城、宜蘭、羅東、蘇澳交流道，另外還有宜4匝道，但車流紛紛湧入國道，因車多實施匝道儀控管制，車流多塞在地方道路中，為此立委陳歐珀在2019年8月在冬山鄉舉行興建匝道的協調會。

宜蘭縣政府完成增設冬山交流道可行性評估報告送高公局，但今年1月底審議未過，雖然還有一次的提送審議機會，但卻讓地方憂心忡忡，擔憂這座交流道蓋不成。

林峻輔表示，冬山鄉在縣內人口是第3，冬山是宜蘭縣溪南5鄉鎮的中心城鄉，冬山交流道不只攸關蘇花改分流，往東、西兩地各可銜接濱海公路與未來的台2庚線。

他指出，溪南地區的車流都擠在羅東交流道，「情景是不堪入目！」冬山不只是產業要角，宜蘭16個休閒農業區冬山就有6個，不只是傳統農業鄉鎮，也是觀光城鄉；冬山交流道攸關溪南區城鄉區域發展和交通樞紐，盼交通部審慎評估、聽取地方意見。

高公局坦言，委員在審查冬山交流道時，對冬山交流道的定位有很大的疑慮，建議縣府可補充鄉長的意見，修正可行性評估報告。王國材表示，國5沿線南北與冬山鄉都有其特色，鄉長所言可放在報告裡再送一次，會繼續來支持。

縣府交通處長王明輝表示，整個宜蘭地區聯外道路跟國道問題，主要在於容量不足，只能利用幾個交流道上、下國5，也因為容量不足，長時間作匝道儀控管制，造成平面道路壅塞，縣府都有跟規畫單位研議，會盡速完成報告修正送審。