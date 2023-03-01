在科技業待了8年多，能把薪水從最初的4萬3000元，拉到目前的11萬7000元，關鍵是什麼？一名網友分享個人經驗，他碩士畢業後進入光學產業，後來轉行光電業，最後來到半導體，除了專業領域的轉換，最重要的就是「跳槽」。

原PO在匿名論壇「Dcard」發表文章，他透露，自己的工作年資約8年半，第一份工作是一家位在台中的光學廠，薪資約4萬3，負責光學產品試產及良率提升，因為某些原因，不到1年就離職了。

後來轉行位在新竹的光電業，這個產業是他至今待最久的，薪水從2015年的4萬5，一路到2022年的8萬3，這中間加過4次薪，也換過一次公司。最後則是今年來到半導體業，薪水破6位數，達到11萬7000元。

從原PO提供的內容可以發現，他第一次、第二次跳槽，分別加薪2000元、7000元，其實幅度不高；薪水大幅成長是去年，公司幫他加薪1萬9000元，也墊高了日後跳槽的薪資水準。今年跨進半導體，再加3萬4000元。

原PO坦言，每次看到別人分享電資或半導體產業的薪資，都會自嘆不如，自己花了8年時間，原想學以致用，最後還是進了半導體。他提出以下5點建議，希望讓大家在職涯選擇上，少走一點冤枉路。

1.選擇比努力更重要，有能力請去對的產業

2.你的貢獻與公司賺不賺錢沒有太大關係，不要認為自己可以改變公司

3.請培養自己的專精技能，不要選擇處理雜事的職缺

*4.跳槽是最佳的加薪方式

5.英文能力好在台灣求職相當吃香，請每天花點時間增進自己的英文能力