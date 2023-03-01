曾一萱拍《風再起時》再演小三，被戲稱是壞女人專業戶。（華映提供）

兩大影帝郭富城及梁朝偉在電影《風再起時》首度合作，其中郭富城在新片面臨許多挑戰，他透露最困難的演出是抽鴉片和揣摩戒毒狀態，演出渾身顫抖、大翻白眼的痛苦樣貌。不過，電影裡他也豔福不淺，和杜鵑、春夏、曾一萱三位女星都有感情戲，甚至上演了激情床戲。

郭富城在《風再起時》飾演香港傳奇華人探長磊樂，除了事業風光，感情生活也左擁右抱。他和杜鵑飾演的蔡真結婚生子，爾後竟又偷偷有了情婦小燕。小燕是由30歲女星曾一萱擔綱，她過去曾在《如懿傳》裡扮演讓人恨得牙癢癢的「慎嬪」阿箬，在《上陽賦》又是一度試圖破壞男女主角好事的心機女；如今到了《風再起時》，她再度詮釋小三，被網友戲稱「壞女人專業戶」。

郭富城遇見曾一萱飾演的小燕，對方神似春夏飾演的昔日愛人「小愉」，於是初相見便如雷似火，互動充滿挑逗，甚至大方裸身上演激情床戲，在一派陽剛猛烈的劇情裡，增添一絲溫柔春光。

不過，問到郭富城最困難的戲？他坦言是吸毒場面。在電影後段，磊樂沾染上鴉片，爾後決心戒毒，被壓制在床上痛苦掙扎，臉色發青大翻白眼。郭富城表示：「開拍前上網看一些紀錄片，去看吸毒的人的狀態是怎樣，拍的過程也一直跟導演溝通究竟要真實、清醒、還是像喝醉？戒毒的人是怎麼樣？呈現在這部電影裡又是怎麼樣？這部分對我來說是膽顫心驚的處理，我沒有過這樣的經歷，幸好出來是合格吧。」

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