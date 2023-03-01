燕巢國中漂書架1日亮相，與會的嘉賓、師生合影。（林瑞益攝）

高雄市燕巢國中漂書架1日成立，與會的佛光岡山講堂慧炬法師與樹德科大特聘教授盧圓華等人出席，兩人回憶起已故的星雲大師，推崇星雲大師致力於教育，要弟子們多讀書，希望透過教育增長智慧、翻轉人生。

慧炬法師表示，星雲大師生平致力教育，書是傳播教育的工具，透過閱讀，讓更多民眾透過內化提升品質，以及星雲大師生前提倡的三好（說好話、做好事、存好心），達到知識內化。

慧炬法師還提到，記得星雲大師生前表示，多讀一點書，讀懂一點道理，做一個有用的人，可以做更多的好事。

盧圓華則表示，透過佛光山基金會與岡山講堂集結能量，加上橫山USR（大學社會責任）計畫與燕巢創夢系統，以及「大手攜小手」的挹注，讓地方的國中、小有不一樣的改變，從場域活化開始，比如創夢基地，透過環境改造，讓課程更加活潑。此漂書架結合佛光山的三好，在燕巢區長遠發展，對在地的國中小系統與大學教育能有更好的連結。