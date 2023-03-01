嗆蔣萬安殺人兇手後開心比YA炫耀 網怒轟爆「無力者」：對二二八受難者沒有絲毫尊重

台北市長蔣萬安2月28日參加二二八76周年紀念會，在致詞時，現場突然闖入一群自稱由大學生組成的團體「無力者」，怒喊「殺人凶手，下跪道歉」，使得場面一度混亂；事後，網紅「四叉貓」更秀出喊「無力者」的合照，直喊自己都沒跟到，氣到跺腳；網友看到照片傻眼表示，這群人根本是「來亂的」，把228變成一場鬧劇。

該抗議團體「無力者」，於昨日持布條大喊「殺人兇手，下跪道歉」；無力者並強調，許多228事件檔案至今未被公開，蔣萬安身為蔣家後代，必須負起責任公開真相，不該只用口頭道歉的方式與228受難家屬和解；「無力者」更衝上致詞台，使得台北市長蔣萬安致詞一度被中斷。

不過，有網友發現，228紀念會陳抗結束沒多久，網紅「四叉貓」就在其臉書分享和陳情抗議者的合照，並表示「我才走到凱道，一群人就跑來跟我炫耀，他們說剛剛在228公園嗆到蔣萬安本人，我跑去做筆錄沒跟到啦（氣到跺腳）」。

對此，網友紛紛湧入劉宇臉書，並留言表示，「好好的節日搞的像馬戲團」、「用很極端的方式攻擊自己不同立場，這樣就是正義嗎」、「一群僭越受害者家屬身份，透過代言家屬傷痛收割政治能量的小丑。」