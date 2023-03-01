精強此次參展，最受矚目是電動車智能交流充電樁，充電接口符合IEC 62196-2和OCPP 1.6 JSON標準，三相電源240V AC最高輸出22.1KW，機身防護等級為IP55，IK10保護等級高達20焦耳的衝擊，確保高度堅固的結構可提供於室內或室外的公共環境使用。交流充電樁整合RFID讀卡系統可自動辨識使用者，適用於安全門禁卡、感應支付銀行卡或智能設備。智能交流充電樁整合精強科技獨家研發的管理平台，以無線或有線網路連接交流充電樁，讓運營商、系統整合商或家庭用戶可以方便地遠程控制交流充電樁。精強科技致力於打造智能交流充電樁，並能運用在不同場域，包括家庭、公共停車場、商業車隊運營商、電動汽車經銷商、電動汽車基礎設施運營商和服務提供商以及高速公路服務站。

此外，精強展示多款嵌入式及商用主機板，高效率彈性運用於各領域。RK3568-IS是一款採用RK3568晶片的3.5吋單板電腦，是專為各種嵌入式應用與系統結合需求所設計，此處理器具有四核ARM Cortex-A55 CPU，頻率高達2.0GHz，MIPI-DSI接口支援HDMI 2.0、eDP 1.3和LVDS顯示輸出，可應用於視覺邊緣運算之領域。為能更廣泛運用於各領域，產品支援兩個可選PoE供電乙太網路埠、四個COM埠(RS232或RS485)、外接埠包括I2C、GPIO、SPI、CAN-FD、RTC。產品設計採用方便使用的Android操作系統來部署應用程序和服務，並支援12-24V寬電壓輸入，內置電壓保護連接設備，可應用於工廠自動化人機介面、車載電腦通信服務器、自動販賣機、數位看板廣告機、智慧家庭控制台等領域。

H610H7-IM1與B760H7-M20 micro-ATX主機板均支援英特爾LGA 1700第12代和第13代處理器（LGA1700插槽）並且支持Microsoft Windows 11。H610H7-IM1專為工控及商務應用開發，採寬溫設計、10個COM連接埠及豐富的I/O端口、工作運作穩定、產品生命週期長等特性，適用於工廠自動化、自助服務機、POS機、自動販賣機和銀行自動櫃員機和醫療儀器。B760H7-M20支援最高64GB的高性能DDR5記憶體、PCI-Express 16x Gen 5主擴充槽，滿足追求極致效能並提供超高速的資料處理及傳輸速度。B760H7-M20配備兩個M.2插槽、八個USB埠(含後IO的USB-C)、四個支援RAID的SATA III埠口，內建多個顯示輸出埠並同時可提供三個螢幕的輸出，提升工作效率。

精強一體成型電腦及全系列LIVA迷你電腦包含輕巧型Q系列、多功能Z系列及高效能One系列各項機種，滿足各種商用領域，包括數位看板、智能零售、自動服務機、銀行ATM系統、商務視訊會議人工智能運用、邊緣運算等。卓越絕美的LIVA G24-MH610 All-in-One電腦搭載23.8吋Full HD LED觸控螢幕，支援英特爾R第12代及第13代酷睿i3、i5、i7處理器及可擴充的儲存空間設計，輕鬆提供出色運算性能及高儲存空間，實現流暢的多工處理效能，有利於商務終端機或日常運算性能用途使用。高效能LIVA One H610和B660準系統迷你電腦支援英特爾第13代CPU及DDR4記憶體，可輕鬆處理高處理器需求的作業。透過HDMI、DisplayPort及D-sub連接埠，LIVA One H610與B660可提供4K UHD視覺效果，且最高可同時四個螢幕顯示功能，提供更有效率且舒適的生產力體驗。同時也可選擇專為企業用戶設計的支援TPM 2.0(Trusted Platform Module)版本，通過硬體等級的保護來抵禦惡意軟體和網路攻擊，牢固防護商業機密文件，保護電腦安全。