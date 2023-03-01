5G專網已成為企業數位轉型過程中不可或缺的基礎設施。根據國際調研機構IDC預測，全球私有LTE和5G RAN市場規模明年將達近42億美元，企業核心網也將達11億美元。經濟部工業局為推動台灣5G產業，抓住此波可讓台廠產業翻升的機會，積極推動台廠與TIP介接的機會，促使優良國產設備躍上國際舞台。

TIP集結全球一線電信商、系統商與設備商，共同推展開放網路架構，以促進全球寬頻網路普及，其中Open RAN專案小組更長期推動開放生態系以及符合第三代行動通訊協定（3GPP）標準的電信設備。

為爭取台廠打入國際市場的商機，經濟部工業局自109年即在新竹工研院設立符合國際商規之「5G開放網路驗測平台」，更於110年成功爭取成為TIP亞太第一座可執行標章驗測的實驗室，推動台廠優質產品在台即可進行驗測，獲取國際標章。該驗測平台至今已協助超過20家台廠進行5G開放網路互通互連及效能整合測試驗證。

雲達科技作為首批在台通過電信等級驗測並獲TIP標章的廠商之一，已有多項Open RAN產品上架TIP Exchange，包括5G專網小基站（small cell）產品與邊緣伺服器等，躋身全球電信設備供應鏈。此外，雲達科技的5G專網產品也在國內傳來捷報，獲本土電信龍頭之一台灣大哥大認可，取得進入專網電信設備方案供應鏈的門票。

「加入國際電信社群認可的產業組織是打開市場的捷徑。TIP作為現行電信設備標準的推動者，成員涵蓋各國主要電信商、系統商與設備商， 提供生態系成員彼此交流的機會，是新進業者最好的舞台」，雲達科技總經理楊麒令表示，「雲達科技透過經濟部工業局和工研院的協助，不僅加速獲得TIP標章的過程，更可以直接將驗證好的產品推向全球，和其他國際大廠同場較勁，對雲達5G設備的品牌和口碑有極大的幫助」。

在全球供應鏈面臨重組之際，雲達科技攜手公私部門，善用台灣長年累積的豐沛資通訊能量與彈性製造優勢，推出符合5G電信商彈性採購、多元功能系統要求與低建置成本等需求的開放架構方案，更透過與TIP結盟提昇國產5G設備的能見度，引領台廠加速擴張海外版圖。