這將是Rivian自2021年11月上市以來第三度召回車輛，理由是前排座位安全帶系統的感測器有問題。不過，該公司估計大概只有不到100輛車需要更換該零件。

該公司未說明這次召回的成本。

供應鏈緊缺和惡劣的氣候迫使Rivian位在伊利諾斯州諾默爾鎮（Normal）的工廠關閉數周，使生產受到影響。

執行長RJ Scaringe在法說會上表示，我們所面臨的問題是，到目前為止，供應緊缺是最大的阻礙。我們希望能有零件讓所有生產線上、所有工班、讓工廠全面運轉，但就是沒辦法。

Rivian周二在給股東信中表示，供應鏈問題估將持續到2023年。

該公司表示今年計畫生產50,000輛車，遠不及分析師預估的全年生產67,170輛車。

Merlin Investor創辦人Guido Petrelli表示，這個預測「令所有人失望」，也是造成該公司股價暴跌的原因。

此外，隨著利率升高，以及經濟可能即將陷入衰退，投資人也擔心電動車需求將持續減弱。其競爭對手Lucid上周發布的2023年產量預測也遠低於分析師預期，並警告因需求疲軟，訂單已大幅減少，儘管該公司在2月初已經為3月31日之前購買某些Air車型提供7,500美元折扣。

Rivian並未提供通常會每季披露的最新訂單數據，CFRA分析師 Garrett Nelson表示，這個差距是一個「警訊」。

由於交車量遠低於產量，Rivian去年第四季營收意外疲弱。

2022年該公司生產24,337輛車，略低於其設定的目標25,000輛，但僅交付20,332輛。

其第四季營收為6.63億美元，不如分析師預估的7.424億美元。經調整後每股虧損1.73美元，小於分析師預估的每股虧損1.94美元。

第四季總虧損達10億美元，但該公司預期明年可望實現毛利。

截至第四季底，其現金和約當現金水位從前一季底的132.7億美元下降至115.7億美元。