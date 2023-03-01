恒耀深耕螺絲螺帽產業30餘年，董事長吳榮彬創業初期憑藉「焊接螺帽」站穩腳步，持續投資研發創新，並積極開發市場，秉持著全球化與在地化生產的營運模式，陸續取得多家國際車廠及零件廠的供應認證，擠身全球前十大車用扣件廠商。除了製造之外，透過代管庫存及後勤整合服務提供國際車廠一條龍的服務，創造獨特與眾不同的營運模式，近年更順利打入電動車供應鏈。

在環保節能潮流下，恒耀為滿足車廠對輕量化、自動裝配、減省組裝工序及節能減碳等需求，持續提升產品價值，由傳統扣件擴展至結合輕金屬、工程塑膠及碳纖等複合材料之新產品。在第26屆聯合國氣侯變遷大會(Cop26)發布2040年新售汽車零排放目標下，汽車大廠紛紛訂定淨零碳排日程，恒耀憑藉電動車扣件經驗及國際車廠認證優勢，積極參與客戶協同研發及供應商先期導入等計畫，逐步由OEM朝ODM轉型邁進。

恒耀看好全球電動車的強勁需求，基於長期營運發展需要，提升全球佈局彈性與競爭力，於越南增設海外生產據點，購入工業區土地面積約35公頃，初步規劃投資金額為1億美元，預計於今年開始建廠，並於2024年上半年投產。