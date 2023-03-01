自從韋斯布魯克（Russell Westbrook）帶槍投靠後，快艇還沒有贏下任何一場比賽，慘況目前仍在延續，今（1）日主場面對灰狼的比賽，即便3巨頭合力攻下62分，依然無法帶領球隊止敗，最終以101比108輸給灰狼，不但吞下3連敗，西區排名也滑落到第6。

靠著里歐納德（Kawhi Leonard）單節10分進帳，快艇首節曾取得12分領先，但隨後手感急速冷凍，半場結束遭到灰狼2分超前，易籃後快艇仍無法找回命中率，第3節僅有19分進帳，灰狼將比分拉開至雙位數差距，儘管末節剩下42秒時靠著韋斯布魯克的三分球命中，快艇追至4分差距，不過灰狼隨後以戈貝爾（Rudy Gobert）的灌籃鎖定勝局。

麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）是灰狼逆轉的關鍵人物，他不但攻下全隊最高的20分外帶6籃板，還得肩負防守里歐納德的任務，讓後者雖然拿下23分，不過僅是以低效率的19投7中所展獲，灰狼全隊則是有6人得分上雙。

里歐納德砍下23分、5助攻、5籃板，保羅喬治則有25分、6籃板及3抄截進帳，韋少繼續有14分、10助攻的雙十演出，卻依然無法捍衛自家主場。韋斯布魯克在快艇的3場比賽，場均拿下16.0分、9.3次助攻，兩項數據都高於賽季平均，只是平均也出現高達4.3次失誤，快艇新陣容尚待磨合。