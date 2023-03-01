蔡健雅（左）今記者會，身為鐵粉的林依晨到場站台。（陳俊吉攝）

蔡健雅今舉辦記者會，談到演唱會心情開心。（陳俊吉攝）

蔡健雅今舉辦記者會，談到演唱會心情開心。（陳俊吉攝）

蔡健雅（左）今記者會，身為鐵粉的林依晨到場站台。（陳俊吉攝）

破紀錄拿下4座「金曲歌后」的蔡健雅，將於5月6、7日攻蛋開唱，今（1日）舉辦記者會，「零負評女神」林依晨是她的鐵粉，今特別到場站台獻花。蔡健雅過去常感到胸悶、呼吸困難，看了兩家醫院照X光後，照出胸椎後面有骨刺，所以從去年開始賣力健身，學習跟身體和睦相處。

蔡健雅說，從《說到愛》那張專輯就感到胸悶，呼吸要很用力，後來有嚴重化，胸悶到會有憂鬱症，有一次看骨科發現胸椎上長骨刺，就是她呼吸困難的地方，醫生說治療方式就是開刀，讓她十分震驚。

她覺得沒有必要不用開刀，「我還是可以走路，可以唱歌」，她開始走自然療法，跟自己對話，「當你生病時會越來越緊繃，會帶著很不友善的態度面對它，會更不舒服，我擁抱它，唱歌前讓自己放鬆」，今記者會前她也跟自己的骨刺對話：「今天是重要的日子，你不要抓住我。」

她去年開始運動，每周上健身房兩三次，練習跟身體的不舒服共存，「我用健身跟它建立良好關係」，她說，「增肌是為了不要讓地心引力把我們拉下來，不要被歲月拉垮，要努力的撐起來！」她健身有成，主動要求加重訓練，有一次舉重80公斤，還舉了3下，被朋友虧「妳在準備2024奧運嗎？」

她健身練出翹臀，被問到身材時，她害羞說「不要看我的身材，我不走那個路線」，是否會跟好友蔡依林相約健身，她說兩人相約時「我們都很認真的在編織」，也坦言會欣賞蔡依林的身材，「大家都有看她屁股啊！」

蔡健雅《Let’s Depart！給世界最悠長的吻》演唱會，將於5／6（六）晚上19：30、5／7（日）下午17：30在台北小巨蛋盛大演出，門票3／4（六）中午12點開票賣，購票請洽拓元售票系統。