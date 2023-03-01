今年春節過後，氣候忽冷忽熱影響，台東路旁的土芒果及夏雪芒果園，果樹全開滿了花，罕見景象引起民眾關注，果農起初見到花很開心，最近卻笑不出來，因連續低溫芒果「酥花」，花萎凋無法授粉，結果率不到3成。

種植夏雪芒果的台東縣農會超市主任蕭全軒表示，去年由於花開的少，產量銳減；今年花爆開，果農準備「金蠅」幫助芒果授粉，原以為要大豐收，卻因為碰上寒流，讓花萎凋無法授粉，「老天爺開的大玩笑」。

受到氣候影響，台東芒果花今年爆開，結果率卻低於3成。（蔡旻妤攝）

蕭全軒說，今年芒果花爆開，原本很開心，但這幾天到田裡巡視，才發現結果率不到1成，開花率100％、結果率剩10％。經詢問其他果農，結果率都只有2至3成，應該是過年期間連續低溫造成芒果酥花，他急著向收購盤商通電話「這樣該怎麼辦？」。

農委會台東區農業改良場副場長盧柏松說，去年12月到今年2月，氣候忽冷忽熱導致台東梅花開花錯亂，芒果花也大開。他說，春節過後芒果準備開花，但又碰到氣溫驟降，又縮回去停止開花，就這樣忽冷忽熱導致花期延後，讓原本應該從樹最頂端逐漸開花，變成擠在一起同時開花，瞬間整棵樹都是花朵。