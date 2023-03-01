在同安國小任教23年的曾鴻文去年底癌逝，離世前他轉交一筆錢給學校買點心照顧課輔生，他的善舉感動親友也跟進，校方至今共收到9萬善款，持續買蛋煮成茶葉蛋給小朋友吃，近期全國壟罩在蛋荒氛圍中，但同安不僅不缺蛋，箇中原因還充滿洋蔥。

曾鴻文出生東港，1999年到同安國小報到後，便一生無私奉獻給同安，他是孩子口中如慈父般的「曾老」，從課輔班開辦後，他總是陪學生到最後、永遠最晚離開學校，期間他還會因為不捨孩子餓肚子，而自掏腰包買點心給孩子吃。

同安國小至今共收到9萬善款，持續買蛋煮成茶葉蛋給小朋友吃，近期全國壟罩在蛋荒氛圍中，但同安不僅不缺蛋，箇中原因還充滿洋蔥。（謝佳潾攝）

「錢留著，買點心給小朋友吃！」去年底，曾鴻文癌逝，享年50歲，離世前他轉交一筆錢給教導主任蔡錦豐，拜託學校繼續照顧課後輔導班的學生。親友們得知曾老的善舉後，感動之餘也決定跟進他的腳步，為孩子們盡點棉薄之力。

同安國小至今共收到9萬善款，持續買蛋煮成茶葉蛋給小朋友吃，近期全國壟罩在蛋荒氛圍中，但同安不僅不缺蛋，箇中原因還充滿洋蔥。（謝佳潾攝）

不少親友拿錢給曾媽媽，希望由曾媽媽轉給學校，蔡錦豐說，曾老親友的捐款至今有3次共9萬，讓學校可以持續買蛋煮成茶葉蛋給小朋友當點心吃。蔡錦豐指出，曾老一開始的捐款就是作「曾老茶葉蛋」用，而今更能大展身手了。

蔡錦豐不諱言，近來全國鬧蛋荒、蛋價又漲，大家起初都很擔心「曾老茶葉蛋」會不會就此畫上逗點，但經詢問蛋商後發現，其實貨都還算充足，一樣可以一次買1箱，而價錢則從去年的1箱1000元小漲至1040元。

在屏東縣同安國小任教23年的曾鴻文去年底癌逝，享年50歲，離世前他轉交一筆錢給教導主任蔡錦豐，拜託學校繼續照顧課後輔導班的學生。（同安國小提供／謝佳潾屏東傳真）

蔡錦豐說，其實這次的蛋荒讓同安全校師生都很有感，而且是「感動」，在「曾老茶葉蛋」推出的時候，有位學生的阿公在養雞、還特別買雞蛋送學校，直到最近蛋漲價也依舊免費送，也許沒有比「愛心」二字更好形容這一切了，在人心惶惶的時候，還是會有人向需要的人伸出援手。

養雞的家長還贈送數顆蛋給小朋友飼養，近日在大家的細心照顧下都成功孵出小雞，小朋友為此興奮，老師也很開心能藉此向學生機會生命教育。（謝佳潾攝）

為教孩子感恩、懂得回報，老師讓學生在蛋殼上塗鴉以表感謝，養雞的阿公還贈送數顆蛋給小朋友飼養，近日在大家的細心照顧下都成功孵出小雞，小朋友為此興奮，老師也很開心能藉此向學生機會生命教育。