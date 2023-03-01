為營造接近野外生活的環境，讓動物行為豐富化，壽山動物園結合狐獴探索覓食的習性，特別量身打造設計出「串燒覓食玩具」，透過形如串燒的翻轉玩具才能享用到蟲蟲大餐，並在玩樂中激發原有動物本能、豐富動物行為，同時也讓遊客觀察到更多元的動物行為表現。

228連假期間，壽山動物園湧入近3萬八千人前往觀賞動物，不少眼尖民眾也發現，狐獴展場出現像串燒的圓球裝置，保育員一將狐獴最愛的麵包蟲放入戳有小孔的塑膠圓球中，聰明的狐獴便會利用長爪將圓球轉動到某個角度，讓蟲蟲從孔洞掉出得以盡情享用。

狐獴家族分工縝密，一隻翻轉圓球、一隻等待蟲蟲掉出，還有一隻負責把風(高雄市觀光局提供)

高雄市觀光局長高閔琳表示，提升動物福祉不只是增加食物的豐富性，動物園也以動物作為主體思考出發，努力打造符合動物習性或接近野外的生活環境及模式。壽山動物園為讓園區內的動物們增加更多環境刺激並豐富動物行為，特別邀請中山大學生物系張學文教授組成「環境豐富小組」與園區的保育員與獸醫協作、腦力激盪，並參考國內外案例，經常為園區裡不同物種的動物們開發互動新玩具。以狐獴為例，動物園設計出的「串燒覓食玩具」，即可增加狐獴探索覓食的難度、延長探索覓食時間，同時提供了狐獴更多生理及心理刺激，也讓遊客看到更多元的動物行為表現。

遊客觀察狐獴覓食行為(高雄市觀光局提供)

壽山動物園表示，狐獴不會囤積脂肪，因此必須不斷覓食；在園區伙食供應充足的情況下，為降低刻板行為、提升動物福祉，園方運用回收的寶特瓶戳孔放入狐獴最愛的麵包蟲進行覓食測試，成功吸引狐獴注意力。狐獴經過短暫嘗試翻轉後，逐漸領悟如何操作才能順利吃到食物。

狐獴展場出現新玩具(高雄市觀光局提供)

保育員補充說，透過覓食玩具來增加狐獴的休閒娛樂，延長覓食時間，也提高狐獴展場環境的豐富化。狐獴連玩覓食玩具都會進行分工，例如一隻狐獴研究新玩意、另一隻等蟲蟲掉出，還有一隻狐獴負責把風等，各司其職相當有趣；而這些蟲蟲大餐引發的狐獴豐富行為，很值得大小朋友駐足觀察。

狐獴翻轉寶特瓶讓蟲蟲掉出(高雄市觀光局提供)

此外，壽山動動物園經常會設計小道具或小玩具給動物使用，在狐獴展場中除了圓球的覓食玩具外，也能看到用大口徑塑膠管打造的地面隧道。園方考量狐獴在野外是穴居型的動物，有挖掘坑道的習性，保育員去年也特別使用大口徑的塑膠管製成地面隧道、克服沙子鬆軟的結構，讓好奇的狐獴紛紛走入隧道探險躲藏。