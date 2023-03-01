行政執行署屏東分署7日辦理「123拍賣會」，當天有台出廠29年的機車，是義務人2019年10月間入境小港機場時，被查獲攜帶一塊有豬肉成分的月餅，重量113公克，防檢局依法開罰20萬元，但她遲未繳納，案件移送到分署執行，才依法查扣機車。

帶月餅入境不知有豬肉餡，女子遭罰20萬，因繳不出罰款，被查扣機車。(屏東分署提供)

屏東分署指出，婦人名下無其他財產，只剩這一部機車，因此提供給分署查封拍賣抵償，以她所攜帶的月餅平均每公克被罰了1769元，比違規時銀行公告的黃金存摺牌價1503元還要貴。

屏東分署累積受理6件違規攜帶豬肉製品入境案件，型態不一，有人帶7.2公斤越南豬肉粽，也有89公克的北京肉鬆餅，或者750公克的豬肉粕等等，每件均遭處罰新臺幣20萬元罰鍰。

這些案件移送後由於執行人員持續辦理現場催繳、扣押義務人存款、薪水或查封汽機車，目前已有2件繳清。屏東分署表示，近期報復性出國旅遊潮湧現，呼籲大家開心扛著名產或伴手禮返台時，千萬要先行確認成分，不要攜帶豬肉製品入境。