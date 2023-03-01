在福斯中國負責人Ralf Brandstaetter發表上述言論之後，福斯集團理監事委員會的工會代表發出聲明，認為福斯必須澄清公司的商業價值，並對中國侵犯人權行為表達出立場。

激進人士、一個由議員組成的國際團體，以及福斯集團前20大股東Deka投資公司都表示，查核該地區的勞工標準是不可能的。

Deka說：「無論Brandstaetter付出多大努力，福斯都無法做出確定。而這不僅導致了公司聲譽風險，也帶來了法律問題，例如供應鏈法」。

在2月16日至17日，Brandstaetter隨同集團的合規和公關主管，參觀在新疆與上汽集團合資的工廠。福斯當時表示，從未發現在新疆的員工出現強制勞動的證據，並認為工廠的存在對當地具有正面意義。

但是由來自英國、德國和美國等30個國家的國會議員組成的聯盟代表Luke de Pulford說，由於維吾爾族成員擔心他們的安全，不能自由發言，因此無法驗證勞工標準。

而稍早在一月時，中國業務負責人Brandstaetter表示，在中國保持「強勢地位」是很重要的，同時也要擴大在其它地區的銷售。

福斯依賴來自中國的利潤，為自己在德國的電動車研發提供資金，並正與德國的對手展開競爭，以保持自己在德國市場的市占。