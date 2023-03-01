LGES表示，與本田汽車於2022年8月所成立，一家股權比例為前者占51%，後者49%的合資公司，剛在美國俄亥俄州舉辦完破土儀式。這家電池工廠的年產能，預估可達40 GWh。
LGES指出，這家名為L-H Battery合資企業，可望最晚在2024年底前完工，總投資規模約在44億美元。同時，這座新電池廠也將供應電池，給在美國組裝的本田高檔汽車品牌Acura電動車。
韓國電池大廠LG Energy Solution（LGES）於1日指出，與日本本田汽車的合資公司，已開始在美國建造汽車電池工廠，計畫是在2025年底加入生產行列。
LGES表示，與本田汽車於2022年8月所成立，一家股權比例為前者占51%，後者49%的合資公司，剛在美國俄亥俄州舉辦完破土儀式。這家電池工廠的年產能，預估可達40 GWh。
LGES指出，這家名為L-H Battery合資企業，可望最晚在2024年底前完工，總投資規模約在44億美元。同時，這座新電池廠也將供應電池，給在美國組裝的本田高檔汽車品牌Acura電動車。
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