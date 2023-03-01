玉山銀行今（1）日宣布與星宇航空攜手合作，發行「玉山星宇航空聯名卡」，卡面結合獨特夜間螢光設計，如同浩瀚宇宙中繁星與指引，而信用卡權益設計融合旅人消費頻次最高的場域，推出哩程快速累積機制，讓旅人開心出遊之際同享高額哩程回饋，更是世界之極等級的航空聯名卡在台首發。

玉山銀行董事長黃男州表示，玉山信用卡持續以顧客體驗與需求為導向，結合顧客最愛的消費場景，推出許多創新與暖心的服務。而近期隨著國境逐步開放，已有許多民眾迫不及待地規劃出國旅遊行程，故特別與訴求精品級飛行體驗的星宇航空攜手合作、聯手打造業界最美的航空卡，發行世界之極卡、世界卡、商務鈦金卡及鈦金卡等4種卡別，辦卡的同時即成為星宇COSMILE會員，即可享受星宇航空細膩、專屬且優質的飛航服務，期望可透過雙方的跨界合作，提供更尊榮的體驗，與顧客一起環遊世界之最。

「玉山星宇航空聯名卡」滿足卡友生活、旅遊多元的消費需求，無論是購買機票、海外消費、旅行社、精品百貨、星級飯店及米其林餐廳消費等，都可透過聯名卡快速累積哩程，並能體驗各項星宇COSMILE會員的專屬禮遇，包括以哩程兌換機票、優先登機及優先裝卸託運行李、星宇小舖等優惠。此外，正卡持卡人符合首刷禮資格後，即可至玉山Wallet以優惠序號享海外wifi服務，滿足上網需求。本次另提供玉山星宇聯名卡全卡等持卡人海外旅遊保險保障，確保卡友在海外旅遊時可因應健康及安全方面所需。

專為頂級會員設計的玉山星宇航空世界之極聯名卡，亦為玉山銀行發行的第一張世界之極卡，卡面以螢光設計突顯航太儀表精準刻度，特別選用金屬材質打造，以細膩設計展現尊榮身份，並結合星宇航空、玉山銀行與Mastercard的精緻服務，提供航空禮遇、金融理財再到獨特的個人化無價體驗，每位持卡人享專屬禮賓秘書服務，也能享玉山VBO消費滿額預約五星餐廳2人同行1人免費等「玉約饗樂專屬禮遇」及換匯優惠，為VIP提供全方位的暖心服務。