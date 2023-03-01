「遇到單親媽媽，請快逃。」一名30多歲的男網友表示，最近才和一名單親媽媽分手，主因是他覺得對方的生活總以孩子為優先，沒辦法經營專屬彼此的家，在愛情和孩子中抉擇時，對方總會將愛情排在後頭，讓這名男網友感慨：「她只會浪費我的時間，沒有辦法帶給我任何東西，尤其是『家』」。

原PO在論壇《Dcard》發文透露，過去曾和一名單親媽媽有段戀情，一開始還想說「誰沒有過去」，有自信能和對方的孩子和睦相處，但隨著交往時間變長，問題也浮出檯面，原PO大嘆：「每次只要遇到選擇題，我永遠都不會是第一人選」。

原PO舉例，某次女方國三的孩子要去剪頭髮，但前夫因故無法接送，當下他只能被女方丟下，內心充滿了無奈和忍耐，「很像我媽跟我掉進水裡，你會先救誰的問題」，且由於前夫工作繁忙，女方得花許多時間處理孩子的生活起居，讓原PO大嘆，「她只會浪費我的時間，我已經30好幾了…她沒有辦法帶給我任何東西，尤其是『家』，一個只屬於她跟我的『家』」。

對此，原PO希望以過來人的經驗奉勸眾男性，他認為單親媽媽的問題是，一定會被小孩佔用時間，當孩子和愛情在選擇時，往往都會毫不猶豫選擇前者，而原PO目前也還沒走出情傷，因此特地發文抒發心情，「遇到單親媽媽請快逃，她會愛你，但你永遠不是她心中的第一順位」。

貼文曝光後，許多網友看了無法接受，紛紛留言，「還說有自信能讓小孩喜歡上你，但事實是你根本不喜歡這個小孩」、「修杰楷過得很幸福，顯然這只是原PO容忍度很小的問題」、「真的幸好分手了，不然辛苦到女生和小孩」、「如果她只顧你不顧孩子，你覺得這個媽媽還有責任感嗎」、「各位女士，千萬別跟30好幾卻把愛情看第一的人交往，他們沒有肩膀」。