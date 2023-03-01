杜絕政治投機？鍾沛君提案籲停辦「二二八紀念會」 王世堅：徹底反對

國民黨台北市議員鍾沛君今提案，要求台北市政府停辦二二八紀念會，改以議題講座、學術研討形式辦理紀念活動。民進黨台北市議員王世堅今天下午說，尊重她的提案，但是他徹底反對，追思、舉辦學術探討，兩者並沒違背，追思活動由官方政府主辦是正確的。

王世堅表示，非常尊重鍾沛君的想法與提案，不過他完全不能接受她的提案，因為吃東西都會噎到，但是會因噎廢食嗎？鍾的提案立意良善，她希望弭平歷史悲難，大家和平相處，但如果歷史真相在元凶、加害者沒辦法承認道歉的時候，這樣的歷史真相會被繼續追求。

王世堅認為，由政府每年一次官方主辦二二八追思活動是正確的，帶領全體台灣人共同記取慘痛的歷史教訓，共同緬懷二二八受難者過去的犧牲奉獻，這是正確的事情，不僅止於台灣，其他國家面對類似歷史傷痛的事件，也都是由政府、由官方主辦追思紀念活動。

王世堅說，鍾沛君提到要學術研討，針對二二八歷史真相研討，這些都是正確的，這不妨礙官方政府主辦一年才一次的追思活動，同時追思、同時舉辦學術探討，兩者並沒有違背，並沒有政府主辦追思活動，就輕忽二二八歷史學術探討。

王世堅指出，從前總統李登輝一開始到現在，政府歷年在做的都是這樣的事，同時追思，同時探討真相學術研究，並不相違背，尊重她的提案，「但是我徹底反對」，追思活動由官方政府主辦是正確的事情，並不會挑起族群之間的歷史仇恨，完全是兩回事。

對於鍾沛君的提案，立院國民黨團總召曾銘宗也表示非常贊成，是否藍營有自己的目的？王世堅認為，不曉得他們政治目的是什麼，還是非常尊重他們的看法，但希望他們完全體諒二二八受難者在天之靈及他們在世的後代的想法跟委屈。

王世堅說，尤其他們提到會有政治極端者、政治投機份子藉由追思來做什麼舉止，如果有什麼舉止，法律有規範，非法的舉止、有暴衝行為，法律自有規範約束懲處。

王世堅強調，今天台灣走到自由民主的一天，不幸的二二八受難事件就是一個起頭，讓台灣民眾整體驚醒到這種威權統治的可怕，才會有那個多先烈前仆後繼，爭取台灣民主法治、多元，這是很傷痛的歷史過往。

他說，有誰是政治投機、政治極端，他們講出來，社會會抵制，談到歷史上發生的近在眼前，70年前加害事件幾乎歷歷在目，受難者的家屬後代都還在世，歷歷在目的事件不應被扭曲說，那是家屬刻意放大，沒有，是家屬到現在多數心靈上都還沒得到真正的慰藉。

王世堅質疑，下令屠殺的元凶的真相、歷史罪過，一直被各年代的政府抗議掩飾過去，他們可以舉出，誰是二二八受難家屬裡面來做極端的抗爭、誰是政治投機份子，二二八受難家屬從來也沒有指責蔣萬安是元凶後代，這麼客氣地、斯文有條理去追討歷史真相，還要被汙衊，對受害者家屬二次傷害，萬萬不可。

他重申，只有受難者跟受難家屬有原諒的權利，加害者或是加害者後代他們就是認錯、道歉，擁有權力者絕對不能說，政府都追思了，市長甚至總統也都道歉了，不然要怎樣？這很奇怪，受難家屬從來說的就是公布最終的元凶是誰，真相要出來，轉型正義要做得徹底，現在元凶的圖騰在全國各地都在，甚至被英雄視崇拜，應透過真相的回復，社會討論來做處置，而不是怪罪受難者家屬，說「不然你要怎樣，殺都殺了你要怎樣？」意思是這樣嗎？有這麼「鴨霸」的嗎？