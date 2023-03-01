大聯大表示，營收及淨利成長動能主要受惠下游客戶持續投資網通暨周邊設備、伺服器，自動化需求帶動工業電子，以及車用電子等非3C市場應用持續強勁，加上北美與東南亞等地客戶陸續投產，使得該區營收雙位數成長，帶動半導體及相關電子零組件需求。
展望2023年第一季，若以新台幣30.7元兌1美元匯率假設，預估營業收入為1,450億～1,550億元、毛利率介於3.7％～3.9％，營業利益率則在1.45％～1.59％，稅後淨利為7.31億～8.02億元、EPS為0.44～0.48元。
半導體零組件通路商大聯大（3702）2022年營收以7,752.32億元改寫歷史次高外，營業淨利也在有效控管費用下，全年繳出147億元歷史新高的表現，加上業外轉投資及匯兌收益挹注，稅後淨利及每股純益（EPS）分別達105.12億元及6.02元，雙雙寫下次高紀錄。
大聯大表示，營收及淨利成長動能主要受惠下游客戶持續投資網通暨周邊設備、伺服器，自動化需求帶動工業電子，以及車用電子等非3C市場應用持續強勁，加上北美與東南亞等地客戶陸續投產，使得該區營收雙位數成長，帶動半導體及相關電子零組件需求。
展望2023年第一季，若以新台幣30.7元兌1美元匯率假設，預估營業收入為1,450億～1,550億元、毛利率介於3.7％～3.9％，營業利益率則在1.45％～1.59％，稅後淨利為7.31億～8.02億元、EPS為0.44～0.48元。
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