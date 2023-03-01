大聯大表示，營收及淨利成長動能主要受惠下游客戶持續投資網通暨周邊設備、伺服器，自動化需求帶動工業電子，以及車用電子等非3C市場應用持續強勁，加上北美與東南亞等地客戶陸續投產，使得該區營收雙位數成長，帶動半導體及相關電子零組件需求。

展望2023年第一季，若以新台幣30.7元兌1美元匯率假設，預估營業收入為1,450億～1,550億元、毛利率介於3.7％～3.9％，營業利益率則在1.45％～1.59％，稅後淨利為7.31億～8.02億元、EPS為0.44～0.48元。

股利看板－國產配2元 EPS、股息雙創高
友訊本業躍進 去年EPS 0.18元
神準 去年EPS達21.7元
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