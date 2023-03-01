半導體零組件通路商大聯大（3702）2022年營收以7,752.32億元改寫歷史次高外，營業淨利也在有效控管費用下，全年繳出147億元歷史新高的表現，加上業外轉投資及匯兌收益挹注，稅後淨利及每股純益（EPS）分別達105.12億元及6.02元，雙雙寫下次高紀錄。