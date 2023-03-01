台壽指出，美元儲蓄型商品未調整，最高宣告利率仍為3.15％、人民幣商品也未調整，最高宣告利率仍為2.60％、澳幣商品未調整，最高宣告利率仍為2.50％、新台幣儲蓄型商品未調整，最高宣告利率仍為2.15％。

由於保單宣告利率直接影響買氣，所以各家往往保密到家，尤其過去曾發生過，台壽一曝光，中壽就算半夜都可能重新召開會議，硬是比台壽宣告利率高一點或拉平，因此兩家不到最後一刻不會鬆口。

之前市場推估，台壽應會拉高3月宣告利率，拉上3.7％或3.75％，或全面再升10點以上，結果最後比預期還高，最大調升0.10％至3.8％。

3月1日宣告利率遇上228長假，多數公司在長假前召開宣告利率會議，3月主要壽險公司如國壽、富壽、南山、新壽、遠雄人壽、台新人壽等都確定不調整，全球人壽有五張現售美元保單，宣告利率會拉升10點，最高拉上3.7％；三商美邦人壽則是10張新台幣利變年金，宣告利率拉升5到10點，最高拉上1.8％。