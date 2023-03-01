「平民天后」徐懷鈺將在4月14日舉辦《2023 徐懷鈺 我們的故事 Zepp 演唱會》，門票尚未開賣，徐懷鈺已經進入魔鬼訓練階段，她表示，開賣就在生日當天，算是送給歌迷跟我自己最好的生日禮物，目前正為了演唱會集訓中，期待在演唱會看見每一個歌迷朋友。
徐懷鈺凍齡身材已經不是第一次被討論，她大方分享維持好狀態的秘訣，首先要保持心情愉快，飲食的部分盡量吃原型食物，澱粉攝取量要控制好，不喝飲料只喝水。但偶爾還是要吃吃甜點，療癒一下自己。
平時就有良好的運動習慣的徐懷鈺，已經進入演唱會集訓期，她指出，目前除了健身、飲食控制外，最近天氣變好都會到戶外跑步 曬曬太陽！維持健康吃、睡眠充足及勤敷臉，每週也都跟舞者開始排練，上歌唱課，把聲音狀態調整到最好。
徐懷鈺為了演唱會努力備戰中，坦言要開賣了心情很開心也很緊張，「看到歌迷留言都準備好搶票、海外歌迷訂好飯店真的很感動！也看見佼哥、那那大師、Meg.布雷蕭、小球等，在網路按讚分享，並留言期待我的演出，我也正式跟大家說我準備好了！Yuki回來了！展現對於這次演唱會滿滿的信心！」
《2023 徐懷鈺 我們的故事 Zepp 演唱會》門票將於3月3日中午12點開賣，購票請洽寬宏售票系統(kham.com.tw)、全台萊爾富、OK便利商店。
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