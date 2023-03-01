灰狼後衛「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）本季表現優異，首度入選全明星賽，繳出場均24.7分、5.9籃板、4.5助攻的高效能。名人堂球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）卻以林書豪的經歷來告誡他，「他得持續長時間的好表現，不只是一個星期、一個月或是一年。」

歐尼爾在TNT節目說：「他現在是很好還是不好，不該由我來認定，但我想他是個非常棒的球員。我看的幾位球員像是帕克（Candace Parker）、賈瑪克勞佛（Jamal Crawford），你必須要持續很長時間的好表現，我們都記得林書豪，結果他怎麼樣了？」

賈瑪克勞佛是有名的「最佳第六人」，打了20季NBA，生涯場均14.6分。帕克則是女籃WNBA史上最優秀的球星之一，歐尼爾提到這兩人是因為他們也都在同一個節目裡。

帕克當時就質疑：「你講到林書豪，這是一個非常奇怪的類比。」她覺得林書豪的職業生涯並不差。歐尼爾堅稱林書豪的NBA生涯不夠持久，「他可是登上過運動畫刊封面的人物。」林書豪30歲時在暴龍隊打完他NBA最後一個球季。

另一方面，林書豪是選秀落榜一路爬上NBA，而且來自哈佛大學，代表一個驚奇的勵志故事。愛德華茲則是堂堂2020年選秀狀元，他本來就被預期要很強（他自己也這麼說），與林書豪的起點有天壤之別，被拿來相比確實很奇怪。