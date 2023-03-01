國民黨台北市議員詹為元質疑二二八國家紀念館試圖製造出蔣萬安不懂史實的錯誤印象，十分刻意。（摘自詹為元臉書）

台北市長蔣萬安28日於二二八紀念活動致詞時表示76年前台北大稻埕天馬茶房附近發生的緝菸事件，最終導致全台二二八事件。然而由二二八事件紀念基金會經營的二二八國家紀念館在昨晚間發出聲明，表示蔣萬安的說法需要更正。不過台北市議員詹為元認為，該基金會試圖製造出蔣萬安不懂史實的錯誤印象，十分刻意，況且基金會內的政府董事代表還是前內政部次長陳宗彥。「陳宗彥都已經辭職這麼久了，為什麼還能持續擔任董事一職？」

二二八國家紀念館昨指出，一定要更正一個觀念，天馬茶房緝菸事件並非引發二二八事件的主因。有關二二八事件發生的背景及其原因相當錯綜複雜。包含長官公署體制的特殊化、政治壟斷與接收弊端、經濟統制與民生困苦、社會動盪與文化隔閡等原因才導致二二八事件發生。

前政院發言人陳宗彥（圖）已辭職。（中時資料照／季志翔）

文化局長蔡詩萍今澄清，二二八國家紀念館屬於中央的二二八事件紀念基金會經營，並不是台北市二二八紀念活動的協辦或指導單位。

蔡詩萍表示，蔣萬安致詞時提及二二八事件導因於二二七林江邁遭緝菸人員毆打，導致群眾不滿至隔天開始在台爆發二二八事件，「我們描述的是歷史事實，任何人對二二八事件有基本了解，都可以知道蔣萬安描述的是事實。」

詹為元今表示，二二八國家紀念館昨天「針對」蔣萬安發的聲明有些故意，畢竟天馬茶房的事件是二二八事件的導火線為眾所皆知之事，但二二八國家紀念館特別發聲明打臉蔣萬安，試圖製造出蔣萬安不懂史實的錯誤印象，十分刻意。

詹說，二二八國家紀念館是從結構性因素探討，蔣萬安是從歷史事件導火線切入，兩者並行不悖，有必要故意打臉蔣萬安嗎？

此外，詹為元也發現，攤開二二八國家紀念館的官網，發現負責經營的二二八事件紀念基金會，政府代表還寫著「內政部次長陳宗彥」擔任董事。讓詹不禁大酸，陳宗彥都已經請辭這麼久了，為什麼還能持續擔任董事一職？請問二二八國家紀念館的聲明有沒有透過陳宗彥代表的政府背書或下指導棋？當紀念館不斷強調要追尋歷史真相時，現狀的現實狀況也應立即還原，應立即請內政部派任新董事人選，以免落人口實。

台北市二二八國家紀念館