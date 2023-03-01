民進黨今中常會，南投立委補選僅剩三天，選情陷入激戰，民進黨加碼催票，會中通過「3月4日南投立委第二選區補選加強作為」，各黨公職加強動員黨員投票及拉票；並向各社團、企業及親朋好友拜票，還要強化「返鄉投票」宣傳；蔡英文總統也將和副總統賴清德，一起出席選前之夜，為候選人蔡培慧造勢。據轉述，黨主席賴清德在會中強調，「補選一定要贏」。

據轉述，今天會中增加兩個臨時提案，一個是南投立委為蔡培慧輔選，及發起捐血，由黨部帶頭發起。

據轉述，會中報告到南投立委補選，目前已經膠著狀態，可以再加碼求勝；賴清德在會中要大家繼續努力，有什麼方式可以催票，大家集思廣益。

據轉述，會中提到，雙北返鄉投票就很重要，除了希望檢調趕快處理賄選，還有什麼動力可以讓年輕人返鄉投票，因為年輕人不會被買票，年輕人對林明溱及其兒子作為，民進黨打的是有感，只是如何轉成選票。希望北部年輕人返鄉投票。

據轉述，祕書長許立明黨務報告時，強調希望立委等全部都要下去南投輔選，因投票僅剩最後三天至關重要；由於依法選前10 天已不能再發布民調，違者將最高可罰到500萬元，也有中常委打趣說，「準備50萬給我」。