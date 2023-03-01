林柏宏在《關於我和鬼變成家人的那件事》中化特效鬼妝。（金盞花大影業提供）

今年最快破億的台片《關於我和鬼變成家人的那件事》勇奪全台票房冠軍，目前飆破新台幣2.43億元，今（1日）釋出「應導演要求認真製作篇」花絮，讓觀眾一窺導演程偉豪腦內奇想及幕後秘辛，除故事緣起、類型剖析、同志議題等，他透露片中色彩運用藏小巧思，在動作槍戰、車拍也嘗試新突破，花絮中更驚鴻一撇許光漢穿著「狗狗內褲」的逗趣畫面，製作團隊也加碼釋出林柏宏在電影中的駭人鬼妝扮相，以及王淨扮老妝的隱藏劇照，全幕後特輯大公開答謝影迷支持。

導演程偉豪以《紅衣小女孩》系列、《目擊者》等恐怖驚悚類型打入市場，但他說：「我一直很想做喜劇，是另一個創作面向。」《鬼家人》藉林柏宏飾演「死掉的gay」毛毛與許光漢飾演的鋼鐵直男吳明翰被迫冥婚，從對立衝突到培養出夥伴情誼，開啟笑淚交織的奇幻旅程，上映9天破億，於2月27日在全台威秀影城創下上片以來來客數最高的紀錄，僅單日就有3萬名觀眾入場觀影，程偉豪坦言：「喜劇真的蠻困難，跟恐怖片一樣，每個人對笑點買單的點都不一樣。」選擇同志冥婚題材，主要是程偉豪觀察到近十年，這世界好像把同志議題化，「同志有時是弱勢的一方，他們反而能展現更多的包容和尊重，也希望藉喜劇方式，跳脫同志題材既有的框架。」

雖是喜劇題材，程偉豪依舊忍不住「嚇唬觀眾」，開場阿嬤在古宅進行冥婚儀式、毛毛在明翰家化身厲鬼等場景，讓影迷驚聲尖叫。最新花絮可見林柏宏的鬼妝扮相，整張臉慘綠爛掉、一口黃牙，脖子折斷頸椎骨頭直接外露超驚悚，完成特效妝容的柏宏對此相當滿意，還調皮的在現場展現「神出鬼沒」的功力嚇到工作人員。而片中飾演最正警花子晴的王淨，則分飾子晴媽媽的隱藏角色，她特別化老妝登場，但整段戲只需躺在沙發上呈現死亡狀態，王淨笑說：「原本有做一些功課，結果發現，欸？我只要睡覺就好，所以很安心躺在那邊，是全片最輕鬆的一刻。」這支花絮還藏有許多小亮點，眼尖粉絲馬上發現許光漢穿著狗狗內褲的逗趣畫面，表示：「快截圖收藏啊！」

程偉豪還分享暗藏的色彩運用小巧思，「因為七彩合在一起就是白光，我覺得這概念很好，一開始就跟主創說，我想把彩虹藏進我們的電影裡。」從開演前10分鐘就能感受從白到七彩的變化，整部片也不斷循環七彩顏色，最後結束在全白的醫院戲，連服裝都以同等概念做視覺色彩規劃。此外，幾場調度龐大的動作戲，諸如槍戰的技術突破，特別與動作指導四號研發能產生火光的短槍和衝鋒槍，在鏡頭看來非常仿真，車上彈孔則用輸出列印，整體搭配後期特效，能使畫面更貼近真實。飛車追逐戲採投影車拍結合全CG，設計了3個具有台灣感的街道場域，讓主角從河堤追到工業區，再追到有滿滿水泥樁護欄的重劃區，整個特效團隊實際上只用了6位主要人員，完成4分多鐘的飛車戲，希望台灣拍攝手法能逐漸跟國外同步。