在生活中，有的人看似條件不差，身邊卻一個對象也沒有，但其實他們的潛意識裡，只是想找到比自己更優秀的人，《科技紫微網》運勢專欄指出，處女座、水瓶座、天蠍座、摩羯座喜歡比自己還要強的人，處女座對另一半有著高標準，希望是能讓彼此一起進步、成長的人。

▍處女座

對處女座來說，他們實在沒辦法降低標準，找一個不如自己的人過日子，所以會在另一半的選擇上無比苛刻，不管是外貌、人品、個人實力等，通通都在考慮範圍裡，當有人愛慕處女座，但卻得不到回應時，就得要好好反省，在處女座眼裡是否是心中理想伴侶，因他們喜歡的對象是能讓雙方一起進步、成長的人。

▍水瓶座

對水瓶座而言，他們羨慕的強者定義是廣泛的，對方的能力不見得要多突出，但要有足夠強大內心和穩定的情緒卻是必要條件，因他們本身缺乏控制情緒能力，與人相處時容易給人隨意、捉摸不透的感覺，雖他們自己也不喜歡這一點，卻很難改掉，所以需要一個比自己情緒更穩定、心理素質更強大的人給予他們安全感，這就是水瓶想要的強者。

▍天蠍座

天蠍座向來討厭被人控制，但如果能控制住他們，那一定很不簡單，無論是男女天蠍座，這種「霸氣總裁」的控制法，可是他們從小就幻想的模式。所以當只有比天蠍座更強時，他們才會心甘情願受對方駕馭，不僅他們在滿足自己的崇拜心理同時，還能逼自己成長，對他們而言，帶著崇拜的愛才能長久。

▍摩羯座

摩羯座的愛情總是帶著苦悶的色彩，因需考量的方向太多，甚至不管理由多麼五花八門，都會總結成一句話，對方夠不夠優秀，因摩羯座是不停追逐更好的人，所以最常發生在他們身上的愛情悲劇，就是摩羯座進步了，但另一半卻停滯不前，結局必然是兩人漸行漸遠，若想要摩羯座的目光一直追隨著，就只能讓自己不斷成長。