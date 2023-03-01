分析師認為，日股的方向性不明朗，投資人操作並不積極，偏向先以觀望為主。因此，日股出現拉鋸，有些也趁這個時候乾脆先獲利了結。像是今年迄今漲幅超過9%航運族群，1日受到強大賣壓，一度大跌2.77%。同樣，金融類股也是。

日本海運3傑中，商船三井挫1.54%，日本郵船跌1.67%，川崎汽船則翻紅漲0.46%。至於大型銀行類股，三菱日聯金融跌1.01%，三井住友金融也跌0.82%。權值股的迅銷跌1.12%，藥廠第一三共以及中外製藥也走弱，分別跌1.47%與2.09%。

食品類股一度上漲0.54%，其中，味之素因為上修年度獲利目標，以及股息派發也可望同步增加，股價飆升9.31%表現亮眼。生產養樂多飲料的養樂多本社，也收漲0.54%。

根據1日出爐的au Jibun銀行日本製造業PMI（採購經理人指數）終值，從元月48.9再降至2月47.7，創2020年9月以來最低，主要是因為全球景氣成長腳步趨緩、原物料大漲引起的通膨居高不下，以及日本政府要求日企要幫員工加薪等。