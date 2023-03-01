可成今日公告再買回持股1,411張，買回平均價位達186.82元，本次買回股份總金額為2.64億元，累計可成本波庫藏股執行以來，可成已經買回自家股票10,151張，對照可成預計買回的36,000張，庫藏股執行進度已達28.2％，可成的庫藏股將持續執行至3月31日。
可成受到匯損影響，衝擊上季度獲利，累計2022年獲利達109億元，順利擺脫前一年度衰退的情況，獲利重返成長，累計每股稅後純益15.14元，也優於前一年度的11.31元。
金屬機殼廠可成（2474）再公告庫藏股買回進度，本次再買回1,411張，累計可成本波庫藏股執行以來，已經買回逾萬張自家股票，庫藏股執行率累計達28.2％。
可成今日公告再買回持股1,411張，買回平均價位達186.82元，本次買回股份總金額為2.64億元，累計可成本波庫藏股執行以來，可成已經買回自家股票10,151張，對照可成預計買回的36,000張，庫藏股執行進度已達28.2％，可成的庫藏股將持續執行至3月31日。
可成受到匯損影響，衝擊上季度獲利，累計2022年獲利達109億元，順利擺脫前一年度衰退的情況，獲利重返成長，累計每股稅後純益15.14元，也優於前一年度的11.31元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。