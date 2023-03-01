大陸商務部網站1日消息，大陸商務部世貿司負責人就美國貿易代表署發布《2022年中國履行加入世貿組織承諾報告》事答記者問，表示堅決反對。

記者提問：近日，美國貿易代表署發布《2022年中國履行加入世貿組織承諾報告》，否定中國履行加入世貿組織承諾方面的成績，指責中國經貿體制和政策對多邊貿易規則帶來巨大挑戰。請問大陸商務部對此有何評論？

大陸商務部發言人答覆：「中方注意到這分報告和有關不實指責。美方無視中國在履行世貿組織承諾方面取得的巨大成績，歪曲中國市場經濟建設的顯著成就，否認中國對多邊貿易體制和世界經濟發展作出的重要貢獻，同時用自己對『市場經濟』的判定標準評判其他成員，既缺乏法理依據，又缺乏事實根據，充分暴露了美方的單邊主義思維和一貫的霸凌行徑。中方對此表示堅決反對。」

大陸商務部稱，加入世貿組織20多年來，中國作為最大的開發中成員，始終堅定支持多邊貿易體制，踐行真正的多邊主義，全面履行世貿組織承諾，完善社會主義市場經濟體制和法律體系，不斷擴大高水準制度型開放，提高政策透明度，全面深入參與世貿組織改革談判和活動，積極幫助更多發展中成員，特別是最不發達國家融入多邊貿易體制，獲得世貿組織成員的廣泛肯定。在世貿組織第12屆部長級會議期間，中國從全體世貿組織成員共同利益出發，發揮建設性作用，促成會議取得超預期的豐碩成果，得到了各方高度認可。

大陸商務部強調，值得注意的是，美近年來大搞單邊貿易霸凌、操縱產業政策雙重標準、擾亂全球產業鏈供應鏈，嚴重損害多邊貿易體制的權威性和有效性，世貿組織爭端解決機構已裁決美相關措施違反世貿規則，美不僅不執行世貿組織裁決，還使世貿組織上訴機構陷入「癱瘓」，嚴重削弱了多邊貿易體制的核心價值和基本原則，中方對此深感失望。呼籲美方及時糾正錯誤言行，切實遵守世貿組織規則和自身承諾，為維護多邊貿易體制權威性、完整性和有效性發揮其應有作用。