台東縣都市計畫區內土地雜草長度超過60公分，可透過電話或網頁報案，環保局會立即派員處理。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

根據統計，台東縣受理民眾陳情都市計畫區內土地雜草長度逾60公分案件，從2021年252件，到2022年增加至329件，成長約30％，經通知勸導後地主完成改善率為99％，顯示民眾對於居家環境衛生具高度關心，台東縣環境保護局表示將持續列管。

台東縣公告管制都市計畫區內公私有土地、道路雜草長度不可以超過60公分，但不含藤蔓及雜樹，當稽查人員查證雜草超過限值，即會通知土地所有人、道路管理人限期修剪改善，逾期未改善者，依廢棄物清理法第50條規定可罰款1200元至6000元，並追查至完成改善。

根據統計，此類陳情案件從2021年252件，到2022年增加至329件，成長約30％，另外若以總陳情案來看，雜草叢生的陳情案件約占總陳情案件從2021年10％，成長到2022年13％，顯示民眾對於居家環境衛生更加重視。

其中在2022年陳情案件中，地主未改善而受到罰款處分案件為3件，改善率為99％，顯示多數地主都會配合改善，共同維護居家環境品質與台東好環境。環保局呼籲都市計畫區內土地所有人、管理人或使用人應定期查看土地環境及進行除草與修剪事宜，一起守護台東美好的環境。

環保局指出，若發現都市計畫區內土地雜草長度超過60公分情形，可撥打24小時公害陳情免費專線0800-066-666、台東縣環保局電話221999報案，或透過公害陳情網頁（https://ww3.epa.gov.tw）、手機APP公害報報等方式報案，環保局會立即派員處理。