不少文獻支持咖啡對人體的益處，不過對於某些特定族群而言，喝咖啡恐怕會導致腎功能低落的風險增加？刊載於權威期刊《JAMA Network Open》的最新研究稱，決定咖啡因代謝的「CYP1A2 基因」若出現變異，引起腎功能障礙的風險恐將高出未變異者近3倍之多。

●飲用過量咖啡恐爆發「腎衰竭」？ 研究：喝3杯以上風險增2.7倍

該研究由加拿大多倫多大學與義大利帕多瓦大學發起，研究團隊召集1,180名年齡自18-45歲的中壯年族群，其中有683名受試者（57.9%）於試驗期間罹患高血壓。此項觀察性研究持續16年，團隊在此期間完成每位受試者的隨機訪問與健康狀況評估，包括腎絲球濾過率 (eGFR)、尿蛋白與肌酸酐等指標。

研究結果顯示，共有351名受試者的腎絲球濾過率呈現偏低狀況、604名受試者的血壓大於140/90 mmHg。另外，研究觀察到這些受試者的「CYP1A2 基因」出現變異，導致咖啡因難以在體內代謝；每天攝取超過3杯咖啡，就會導致慢代謝者的蛋白尿、腎絲球過濾率低落與高血壓有關。

研究也指出，咖啡因代謝較慢者，每天喝3杯咖啡以上，罹患腎功能障礙的可能性高出常人2.7倍、罹患高血壓的風險也高出2.8倍。研究認為，CYP1A2 基因的變異，可能導致咖啡因難以代謝、從而損害腎臟或心血管。在試驗中，約有一半受試者攜帶CYP1A2基因的「rs762551變體」，該變體可能是導致低咖啡因代謝的潛在原因。

●為何咖啡因代謝快慢有差異？ 專家指「1基因」突變是關鍵主因

研究主要作者Sara Mahdavi表示，對於攜帶變異基因的族群而言，咖啡確實很可能會損害他們的腎臟；至於可樂、茶飲、能量飲料等含有咖啡因的飲料，目前仍無研究證實其對腎臟的風險，但若咖啡因水平高於一般的市售咖啡，估計也可能對腎臟造成負面影響。

研究共同作者Ahmed El-Sohemy則補充，CYP1A2基因原本的任務是代謝藥物、咖啡因或幾種膳食成份，某些特定藥物可能會降低CYP1A2的活性，如避孕藥；而十字花科蔬菜則被發現可增加CYP1A2的活性。CYP1A2基因的「rs762551變體」目前也應用於癌症研究與發展。

●亞洲人對咖啡因耐受性較低？ 快代謝者喝咖啡可保護心臟？

根據過往《The pharmacogenomics journal》研究指出，亞洲人的CYP1A2基因與西方人似乎有明顯差異，導致亞洲人對咖啡因的代謝能力較差，對於咖啡的耐受度也較低。根據衛福部刊載內容，咖啡因每日攝取量建議在300毫克以下，對健康不致於會造成影響。

上述研究作者Ahmed El-Sohemy也曾於2006年在《JAMA》發布一則研究，指稱因CYP1A2變異而導致咖啡因較慢代謝者，心臟病發作的風險提升；而快代謝者飲用咖啡，卻對心臟血管有保護作用。另外，《國際運動營養學會期刊》刊載研究也指出，快代謝者自咖啡因獲得的益處較大；以40公里計時路跑賽做為標準，快代謝者的速度比慢代謝者快2分鐘左右。

不過，El-Sohemy也提醒，無論個人對咖啡因的耐受度為何，攝取過量咖啡皆為過猶不及，尤其患有心血管疾病、心律不整、腸胃病、長期失眠的患者與孕婦及孩童，最好避免或減少含咖啡因飲品的飲用。而骨質已有疏鬆情形時，如仍想享用咖啡的美味，應適時補充鈣質，以免鈣質流失情形加劇。

文章來源：本文由《潮健康》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章