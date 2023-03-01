日前林書豪來台對戰福爾摩沙台新夢想家，罰球時因敵方啦啦隊在籃框下狂扭並叫林書豪的名字干擾，林書豪疑似因啦啦隊丟分，導致部分網友批評啦啦隊行為，近日彰化柏力力對上台灣啤酒，場邊的「LuxyGirls」啦啦隊穿著丁字褲上演一字馬也被網友熱議，對此球員老婆也發聲吐想法，隨後LuxyGirls也轉發回應了。

近日台啤球員蘇柏彰罰球時，啦啦隊LuxyGirls有2名穿著粉色丁字褲的成員在場邊做出一字馬的動作狂搖，畫面曝光後引起不少網友討論，批評啦啦隊員行為不當，對此球員蘇柏彰的老婆在Instagram限時動態回應直呼「我跟你說，他那天說他眼睛一直瞄，王八蛋。」LuxyGirls也轉發蘇柏彰妻子的動態，表示「球員老婆都不介意了，你們真的是不要吵喔」，同時也曬出球員和球隊經理的合照表示球隊不管啦啦隊的干擾，因為一字馬的就是球隊經理本人，並喊話網友「勸你們少管閒事」。

LuxyGirls曝球員妻子的真實想法。（圖／翻攝自LuxyGirls IG）

蘇柏彰妻子力挺啦啦隊。（圖／翻攝自wani IG）

蘇柏彰妻子也針對外界批評做出回應，「本就是要為自己球隊干擾別隊球員！且什麼人看什麼事就是不一樣」，她大讚啦啦隊辣得好健康好美，身體線條超緊緻，完全不覺得情色，並反嗆「我就問幾個酸民能一字馬抖動」，並表示完全不會吃醋老公看辣妹，因為老公不是渣男，她本人也很辣，以行動力挺啦啦隊，LuxyGirls也轉發直讚「最大氣球員老婆回應，超高智慧」。