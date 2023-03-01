桃園市中壢區燃藜第及附屬建物紅樓建於1910年，其中紅樓為保留完整的殖民式洋樓建築，因傳出地主有意拆除，桃園市文化局在上月17日緊急公告為暫定古蹟，之後又發生有地主拆燃藜第建物遭函送法辦風波，市府文化局今天下午邀集文資委員現地會勘，地主們紛紛出席，眾人因為大小持分不一意見也不同。

中壢燃藜第紅樓文資審議地主們意見不一。（呂筱蟬攝）

燃藜第與紅樓為劉氏家族所有，兩邊土地相加847坪持分人共有148人，其中紅樓建物所有權人僅1人，且土地持分就有347坪，他從美國趕回台灣出席文資審查會，表示自己的財產沒理由突然遭政府公告為暫定古蹟，桃園市府只聽傳聞就這樣做實在太過粗暴，雖然一直以來有討論想將土地賣出，但到現在也沒有定論，如果政府要將他的財產列為古蹟，應該也要以市價向他購買才對。

燃藜第重建委員會總幹事劉邦鉅則說，整件事期盼宗族和諧，但也要顧慮大持分人意見，當初宗族有協調若將土地賣出，持分多的人要捐出30％所得作為燃藜第公廳遷建經費，彼此都有共識，近年來開了很多次會朝這目標進行也有進展，未料近日卻發生有人偷拆建物，未來如果真的列入歷史建築或古蹟，則希望市府單位能給予地主適度補償，也能保存祖先留下來的珍貴建築。

中壢燃藜第紅樓文資審議地主們意見不一。（呂筱蟬攝）

文化局文化資產科長董俊仁說，燃藜第與紅樓地號分別為1467與1468，而紅樓建築部分跨及1467地號，本月17日原本只有公告1467、1468地號及紅樓建物為暫定古蹟，未料上月26日發生地主私自拆除燃藜第右護龍，以文資法第20條第2項認定已有緊急情況，1日也再做燃藜第建物為暫定古蹟公告程序。

他說，文資委員今日主要就紅樓與燃藜第文化資產價值進行勘查，後續程序最遲要在1年以內做出決定，結果有可能是撤銷暫定古蹟公告，或是針對文化價值朝歷史建築登錄或古蹟指定方式去做探討。